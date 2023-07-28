CHP'li Sümer: Emeklisine bile sahip çıkamayan aciz bir iktidar tarafından yönetiliyoruz

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Emeklilerin yaşadığı sorunları” Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Sümer, “Saray iktidarı en kıymetlilerimizi ölüme terk ediyor” dedi.

DUL VE YETİM MAAŞLARI KUŞA DÖNDÜ

CHP’li Sümer, dul ve yetim maaşlarında artış yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Dul ve yetim maaşı alan milyonlarca vatandaşımız ne yapacağını şaşırmış durumda. Bırakın enflasyon oranında artış yapılmasını yaşam standartlarında bir artış dahi yapılmadı. Zaten zor durumda olan dul ve yetimlerimiz ellerine geçen maaşla artık kiralarını dahi ödeyemiyor. Bir an önce dul ve yetim maaşlarında artış yapılması gerekiyor. Açıklanan yıl sonu enflasyon verileri işlerin daha da kötüye gideceğini gösterdiğine göre Bakanlığın bu konuda öncelik göstermesi gerekiyor.”

“EMEKLİSİNE BİLE SAHİP ÇIKAMAYAN, SORUNLARINI ÇÖZEMEYEN, ACİZ BİR İKTİDAR TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ”

AKP’nin emeklilere yönelik politikalarına tepki gösteren Sümer, emeklilerin açlık sınırı altında maaş aldıklarını ve sefalete mahkum edildiklerini kaydetti

CHP’li Orhan Sümer şu ifadeleri kullandı:

“Emekli yurttaşlarımızın ülkemize uzun süre verdikleri emekler neticesinde emeklilik dönemlerinde refah içinde yaşaması gerekirken adeta sefalete mahkûm edilmesi ülkemiz açısından utanç verici bir tablodur. Emeklilerimizin Anayasamızda yer alan ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gözetilmeden açlık sınırının altında yaşaması kabul edilemez bir durumdur. Emeklisine bile sahip çıkamayan, sorunlarını çözemeyen, aciz bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Ülkenin yaşadığı ekonomik krizde en çok kollanması gereken gruplar, görmezden geliniyor.”

EMEKLİYİ 3 KURUŞ PROMOSYON İÇİN BANKA KUYRUKLARINDA ÖLÜME TERK ETTİLER

Orhan Sümer, “Emeklilerimiz artık torunlarından kaçar hale geldi. Kirasını ödeyemeyen, faturasını yatıramayan milyonlarca emeklimiz, yaşlarını göz önünde bulundurmadan çalışmak zorunda kalıyorlar. Ne yapacağını şaşırmış durumda olan emeklilerimiz 3 kuruş banka promosyonu için banka kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Bu mudur Saray İktidarının emeklisine verdiği değer” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem