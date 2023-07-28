CHP’li Özgür Özel: Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içi tartışmalara ilişkin olarak, “Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor” dedi.

Özel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor.”

AKBELEN’E GİDECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10’a yakın milletvekili Milas’ta açılmak istenen maden sahasına karşı direnişe destek vermek için bugün Akbelen’e gidiyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız” dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti: “CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Korkmadan, yılmadan mücadeleye devam edeceğiz. Akbelen’de olacağız, yurttaşlarıımızın direnişe destek vereceğiz.”