Kılıçdaroğlu'ndan 'tartışmayın, çalışın' talimatı

22 Temmuz’da partili belediye başkanları, 23 Temmuz’da ise Parti Meclisi (PM) toplandı. Kılıçdaroğlu, bu iki toplantının hemen ardından ise 25 Temmuz’da partisinin milletvekilleri ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Halka dokunun” diyerek yerel seçim çalışması yapılmasını istediği; “birlik” vurgusu yaparak “Eğer kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa yollarımızı ayırırız” mesajı verdiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu, önceki gün de partinin ilk kez seçilen 62 milletvekiliyle gruplar halinde TBMM’de görüştü. Cumhuriyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun, bölgelerindeki çalışmaları ve sorunları anlatan milletvekillerini dinlediği belirtildi.

Milletvekillerine, “Meclis çalışmalarına katılması” talimatını veren Kılıçdaroğlu’nun, vekillerin önceden konular hakkında hazırlanmasını ve çalışmaları düzenli olarak takip etmesini istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun “parti içi tartışmalarla enerjinin tüketilmemesi, seçimlere odaklanılması, halkla temas kurulması ve ekonomi başta sorunların anlatılmasını istediği” aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun, “Tartışmayın, çalışmaya devam edin” talimatı verdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun, partinin “değişim” tartışmaları altında devam eden kurultay sürecinin de yerel seçimlerden önce tamamlanacağı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Bazı milletvekilleri, bu yöndeki konuşmaların, “Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı ve karşısına aday çıkmayacağı” izlenimini yarattığını kaydetti.