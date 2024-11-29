Sahte Dolar Krizinde Yeni Perde! Ay Başı Öncesi Bu Kez De Maaşlar Sıkıntıya Girdi: ‘Yüzde 30 Döviz Bozdurma Zorunluluğumuz Var’

Sahte dolar krizi ilk ciddi etkilerini göstermeye başladı. Bankalar ve döviz büroları 50 ve 100 dolar alımını durdururken dövizini bozduramayan birçok işletme özellikle maaş ödeme zamanı öncesi zorluk yaşıyor. İşverenler bu durumun işletmeleri ciddi şekilde zorlandığını ifade ediyor.

YÜZDE 30 ZORUNLULUĞU

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Organik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, yaşanan sorunu anlattı. “İhracatçıların ihracat bedelleri döviz cinsinden gelmektedir. Gelen dövizlerin yüzde 30’unu peşin bozdurma zorunluluğu vardır. Kalanını genellikle döviz olarak tutuyor. İhtiyacımız olduğunda parça parça bozduruyoruz” ifadelerini kullandı.

“BANKADAKİ KREDİBİLİTEMİZ ZARAR GÖRECEK”

“Ay sonu geldi, maaş ve çek ödemelerimiz var. Fakat piyasadaki sahte döviz krizi nedeniyle bankalar ve bürolar döviz bozmak istemiyorlar, bozmuyorlar. İhracatçılar bu dövizi bozdurmadığı takdirde mağdur olacak” diyen Evin, “Maaşları ödeyemeyeceğiz, çeklerimizi ve ödemelerimizi yapamadığımız takdirde bankadaki ve piyasalardaki kredibilitemiz zarar görecek. Mağdur olmamamız için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerimiz ve personelimiz sorunlarla karşı karşıya kalacak” açıklamasında bulundu.