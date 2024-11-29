Merkez Bankası'ndan TL Mevduat ve Döviz Hesapları İçin Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda sıkı finansal koşulların iç talepte dengelenme sürecine katkıda bulunduğunu ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı. Raporda, sıkı para politikası duruşunun kredi büyümesinde ılımlı bir patikayı desteklediği belirtildi.

Türk Lirası mevduat oranının istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği, buna karşılık Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve döviz mevduat hesaplarının payında düşüş yaşandığı ifade edildi. TL likidite fazlasının, zorunlu karşılıklar ve diğer sterilizasyon araçlarıyla etkin bir şekilde yönetildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca ülke risk primindeki gerileme ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarının, tüm sektörlerde yurt dışı finansman koşullarını iyileştirdiği belirtildi. Reel sektörün düşük borçluluğu sayesinde sıkı finansal koşulların bilançolar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu ifade edilirken, bireysel kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarının payında artış görüldüğü vurgulandı.

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde risk oranlarının bir miktar yükseldiği, ancak devreye alınan yapılandırma imkânlarının bu riskleri yönetmeyi hedeflediği ifade edildi. Bankacılık sektöründe ise kârlılık göstergelerindeki düşüşe rağmen sermaye yeterliliğinin desteklenmeye devam ettiği açıklandı.