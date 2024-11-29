SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. Toplantı Tarihi Belli Oldu

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. Toplantısı 2025 yılı asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında maratonuna başlayacaktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde ilk toplantının bakanlıkta olacağını duyurmuş ve toplantı tarihine ilişkin, ilk ya da ikinci haftayı işaret etmişti. Bugün gelen son dakika bilgisine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BİRİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 asgari ücret net olarak 17.002 TL olarak uygulanıyordu. Brüt asgari ücret ise 20.002 TL olmuştu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti de bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruşa yükselmişti. Milyonlarca çalışanın gelirini artıracak zam süreci ise resmen başlıyor. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağına dair tartışmalar devam ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. Toplantı tarihi netleşti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER 25-27 ARALIK'TA

2025 asgari ücret rakamını belirleyecek komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil edecek. Hakem görevinde ise hükümet olacak. 15 kişiden oluşan komisyonda her grubu temsilen 5’er kişi bulunacak. Komisyon yeni asgari ücret zammı için 3 uzlaşma ve 1 karar toplantısını Aralık ayı içinde yapacak. Asgari ücrete gelecek zammın 25-27 Aralık tarihlerinde duyurulması bekleniyor.