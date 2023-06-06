Rekor serisi sürüyor: Dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi

Dolar/TL, bugün 21,67 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro/TL ise hızla 23,71 seviyesine kadar gelerek ilk kez 23 TL sınırını aştı.

Son Güncelleme:
Rekor serisi sürüyor: Dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi

Son yıllarda adeta eriyen Türk Lirası'nın değer kaybı durdurulamazken, ekonomi yönetiminin getirdiği hiçbir politikayla frenleyemediği fahiş döviz kuru artışı da katlanıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, 5 Haziran Pazartesi 10.00'da açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar ve eurodan art arda gelen rekorlar çoğaldı.

DOLARDAN YENİ REKOR

Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar/TL, salı gününde 21,6744 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi.

EURO İLK KEZ 23 TL'Yİ AŞTI

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören euro da, bugün tarihi zirvesini gördü. Euro/TL, 23 TL eşiğini ilk kez geçerek, 23,7115 seviyesine kadar çıktı.

Etiketler
dolar
Son Güncelleme:
Yufka dağılıyor ve çatlıyorsa bilmeniz gereken tüyo; Dağılmayan yufkaların sırrı Yufka dağılıyor ve çatlıyorsa bilmeniz gereken tüyo; Dağılmayan yufkaların sırrı
'Beştepe'de bunlar konuşuluyor': Kabinede Mehmet Şimşek'i 'dengeleyecek' isim ortaya çıktı 'Kabinede Mehmet Şimşek'i 'dengeleyecek' isim ortaya çıktı'
Tuvaletteki sarı lekeleri yok etmenin yolu! Asla koku da kalmıyor Tuvaletteki sarı lekeleri yok etmenin yolu! Asla koku da kalmıyor
Sahte bir enflasyon hikayesi: TÜİK ve hükümet el ele Sahte bir enflasyon hikayesi: TÜİK ve hükümet el ele
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Oğuzhan Uğur, balkonunda bulduğu mermiyi paylaştı: 'Izdırap olacağım kendisine' Oğuzhan Uğur, balkonunda bulduğu mermiyi paylaştı!
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler