Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası başkanlığı için Hafize Gaye Erkan ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan ile görüştü.

Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası başkanlığı için Hafize Gaye Erkan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Kabine’yi açıklamasının ardından, gözler bürokraside yapılacak atamalara döndü.

NTV’de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığa sahip, bir finansal hizmetler uzmanı. Halen Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek kabine
Son Güncelleme:
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı
Kene kabusu geri döndü: Yılın 3'üncü ölümü gerçekleşti Kene kabusu geri döndü: Yılın 3'üncü ölümü gerçekleşti
Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti! 'Doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor 'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var En lezzetli dondurulmuş tatlılar: Türkiye'den de bir lezzet var
Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar... Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu?
ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan endişelendiren tahmin: Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı! Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı!