Kene kabusu geri döndü: Yılın 3'üncü ölümü gerçekleşti

Sivas’ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H.Y. (54) vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün ölen hastanın cenazesi ailesine teslim edildi. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde KKA tanısıyla yatan başka hastalar da bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar kene ısırmalarının ölümcül sonuçlar doğurabildiğini hatırlatarak, özellikle hayvancılıkla uğraşanları dikkatli olmaları, vücutlarına yapışan keneleri kendileri çıkartmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas
Son Güncelleme:
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Fren yerine gaza basan sürücü depoya girdi: Facianın eşiğinden dönüldü Fren yerine gaza basan sürücü depoya girdi: Facianın eşiğinden dönüldü
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti! 'Doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor 'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar... Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu?
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var En lezzetli dondurulmuş tatlılar: Türkiye'den de bir lezzet var
Beştepe'ye yakın isim konuştu: Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu