Para Piyasası Fonlarına Büyük Darbe! 10 Günde Yüz Binlerce Kişi Hesabını Kapattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Türkiye'de siyasetle beraber ekonomide de dengeler sarsıldı. Yabancı yatırımcının endişeleri artınca 10 günde para piyasası fonlarından 214 bin kişi çıkış yaptı.

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Para Piyasası Fonlarına Büyük Darbe! 10 Günde Yüz Binlerce Kişi Hesabını Kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden alınması ve buna karşı düzenlenen protesto gösterilerinde çok sayıda kişinin gözaltına alınıp tutuklanması ekonomide de büyük deprem yarattı. Yatırım araçlarında dengeler değişirken, uzmanlar yatırım fonlarındaki görünümün iyi olmadığını söylüyor.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verilerine göre; çok tercih edilen para piyasası fonlarında, son 10 günde yaşananlar sırasında 214 bin kişi hesabını kapatırken, toplam çıkış 650 milyar lirayı gördü. Bu süreçte fon piyasasından 440 milyar lira net çıkış yapıldığı belirtildi.

Para Piyasası Fonlarına Büyük Darbe! 10 Günde Yüz Binlerce Kişi Hesabını Kapattı - Resim : 1

TOPLAM ÇIKIŞ YÜZDE 40

Para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 18 Mart haftasında 1.44 trilyon lira seviyesindeydi. Bu veri göz önüne alındığında son çıkışlarla birlikte kısa sürede yüzde 40 büyüklüğünde bir çıkış yapıldığı anlaşılıyor.

Borçlanma araçları fonlarında 49 milyar liralık çıkış yapılması sonrasında da serbest fonlar toplamda 236 milyar lira artış meydana geldi. Döviz fonlarında 58 milyar lira net giriş kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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