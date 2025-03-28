Avro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Martta Zayıfladı

Avro Bölgesi'nde mart ayında ekonomi güven endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan düşerek 95,2 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Martta Zayıfladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarına göre, AB'de ekonomik güven endeksi, 0,9 puan azalarak 96 seviyesine indi. Avro Bölgesi'nde ise bu endeks, aynı dönemde 1,1 puan düşerek 95,2 seviyesinde ölçüldü.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin 97 puan seviyesinde olacağı yönündeydi. Ancak açıklanan veriler, bu beklentilerin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi de mart ayında eksi 13,6 seviyesinden eksi 14,5 seviyesine geriledi. Bu durum, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir zayıflama yaşandığını gösteriyor.

AB genelinde ise, tüketici güven endeksi 1 puan gerileyerek eksi 13,9 seviyesinde ölçüldü.

Silahlı Paylaşıma GözaltıSilahlı Paylaşıma GözaltıGüncel

Aydın Otogarında Bayram HareketliliğiAydın Otogarında Bayram HareketliliğiGüncel

Kaynak: AA

New York Borsası Düşüşle Başladı New York Borsası Düşüşle Başladı
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
ÇOK OKUNANLAR
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı