Avro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Martta Zayıfladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarına göre, AB'de ekonomik güven endeksi, 0,9 puan azalarak 96 seviyesine indi. Avro Bölgesi'nde ise bu endeks, aynı dönemde 1,1 puan düşerek 95,2 seviyesinde ölçüldü.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin 97 puan seviyesinde olacağı yönündeydi. Ancak açıklanan veriler, bu beklentilerin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi de mart ayında eksi 13,6 seviyesinden eksi 14,5 seviyesine geriledi. Bu durum, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir zayıflama yaşandığını gösteriyor.

AB genelinde ise, tüketici güven endeksi 1 puan gerileyerek eksi 13,9 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA