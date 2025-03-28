New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına dair belirsizliklerin devam etmesi ve enflasyon endişelerini artıran veriler sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Başladı

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 42.233,42 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 5.674,83 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,56 kayıpla 17.704,58 puana indi.

ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi, piyasalar üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ederken, yatırımcılar, enflasyonist baskıların artabileceği endişeleriyle temkinli bir tutum sergiliyor.

Trump’ın gelecek hafta açıklanması beklenen karşılıklı tarifelerinin kapsamının dar olabileceği yönündeki iyimserlik, hafta başında piyasalarda bir yükselişe neden olmuştu. Ancak, ABD'nin çarşamba günü ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesiyle bu yükseliş tersine dönmüştü.

ENFLASYON BASKILARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Analistler, Trump'ın tarifelerinin enflasyonist baskıları artırabileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyuyor. ABD’deki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla makroekonomik veriler yakından takip ediliyor.

Bugün açıklanan veriler, temel fiyat baskılarının geçtiğimiz ay beklenenden daha fazla arttığını gösterdi. Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin dışında tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

ÇEKİRDEK PCE’DE YÜKSEK ARTIŞ

Bu artış, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasa beklentisi, çekirdek PCE'nin Ocak ayında olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artacağı yönündeydi.

YATIRIMCILAR TÜKETİCİ GÜVENİNİ TAKİP EDİYOR

Analistler, kişisel tüketim harcamaları verisinin yanı sıra, Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksine de yatırımcıların odaklandığını belirtti.

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Kaynak: AA

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