Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dün ile kıyaslandığında yüzde 39 azalarak 847 milyon 346 bin 170 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin lira, en düşük ise 11.00-14.00 saatlerinde 10 lira olarak tespit edildi.

ARİTMETİK VE AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1585 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1555 lira 58 kuruş oldu.

Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 850 lira ve en düşük ise 1025 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA