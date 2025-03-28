Borsa Haftanın Son Gününü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira oldu.

Son Güncelleme:
Borsa Haftanın Son Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,33 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 3,06 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa İstanbul
Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi
Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 24,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 24,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
Avro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Martta Zayıfladı Avro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Martta Zayıfladı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı