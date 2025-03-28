Borsa Haftanın Son Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,33 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 3,06 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Kaynak: AA