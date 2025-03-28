Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 24,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 24 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 24,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar azalarak, 28,9 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,7 milyar dolar düşüşle, 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi de 2 milyar dolar azalarak, 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara düştü.

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Kaynak: AA

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