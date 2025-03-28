Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 63 artarak 14 milyon 415 bin 207 lira oldu. Bir önceki gün işlem hacmi 8 milyon 830 bin 918 lira olarak açıklanmıştı.

Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı, 12 bin 387 lira 86 kuruş olarak kaydedilirken, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 180 bin metreküp olarak belirlendi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı, 13 bin 7 lira 25 kuruş olarak açıklanırken, satış fiyatı ise 11 bin 768 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye 141 milyon 944 bin 746 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 192 bin 397 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA