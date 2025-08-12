Otomotiv Devi BYD'ye Bayrak Açtı! 507 Bin TL’den Başlayan Fiyatıyla Piyasaya Büyük Rakip

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geely Galaxy A7’nin giriş fiyatı 89 bin 800 Çin Yuanı olarak açıklandı. Bu rakam, ön satıştaki 97 bin 800 Yuan’lık başlangıç fiyatına göre 8 bin Yuan (%8,18) indirim anlamına geliyor. Toplamda yedi farklı donanım seçeneği bulunan modelin fiyat aralığı 89 bin 800 Yuan ile 125 bin 800 Yuan arasında değişiyor.

30 Eylül’e kadar aracı satın alan müşterilere 8 bin Yuan takas desteği sunulacak. Böylece başlangıç fiyatı 81 bin 800 Yuan’a kadar düşüyor.

GEELY ÖZELLİKLERİ NELER?

Orta sınıf sedan segmentinde yer alan Galaxy A7, 4.918 mm uzunluğa, 1.905 mm genişliğe, 1.495 mm yüksekliğe ve 2.845 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler, 4.830 mm uzunluk ve 2.790 mm dingil mesafesine sahip BYD Qin L DM-i’den daha büyük bir gövde sunuyor.

Model, Geely’nin Global Akıllı Yeni Enerji Mimarisi (GEA) üzerine inşa edildi. Yüzde 47,26’ya varan termal verimlilik sağlayan 1.5 litrelik motor, modelin ilk plug-in hibrit sedan olma özelliğini taşıyor. Araç, batarya dolu ve yakıt deposu tam olduğunda 2.100 km’ye kadar birleşik menzil sunuyor.

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

8,5 kWh (70 km elektrikli menzil) – CALB üretimi

18,4 kWh (150 km elektrikli menzil) – CATL üretimi

Batarya bittiğinde yakıt tüketimi ise CLTC standartlarına göre 100 km’de 2,67 litre.

Baz versiyonlarda standart sürüş destek teknolojileri yer alırken, üst donanımlarda G-Pilot H3 akıllı sürüş destek sistemi bulunuyor. Bu sistem, şehir içi navigasyon yardımı ve otoyol navigasyon desteği gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Modelin akıllı sürüş özelliklerine sahip varyantları, ön satışın başladığı 11 Temmuz’da bulunmazken; müşteri talepleri doğrultusunda 18 Temmuz’da ürün gamına eklendi.

PAZAR BEKLENTİLERİ NEDİR?

Deutsche Bank analistlerine göre Galaxy A7, boyut avantajı ve Flyme Auto kokpit sistemiyle rakiplerinin önüne geçebilir. BYD Qin L DM-i ve Seal 06 DM-i’nin satış başarısı dikkate alındığında, A7’nin aylık ortalama 10 bin adetlik bir satış hacmine ulaşması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi