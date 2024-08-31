Otomotiv Devi 90 Bin Aracını Geri Çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) araçlardaki motor emme valflerinin sürüş sırasında kırılabileceği için Ford'un 90 bin 736 aracı geri çağıracağını söyledi.

NHTSA, geri çağırmanın 2.7L veya 3.0L Nano EcoBoost motorla donatılmış belirli 2021-2022 Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus ve Lincoln Aviator araçlarını etkilediğini söyledi.

Düzenleyici kurum, çözümün bir parçası olarak bayilerin çevrim testi bir motor gerçekleştireceğini ve gerektiğinde motoru ücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.