Giderler Tek Tek Hesaplandı... İşte İstanbul'da Taşınmanın Maliyeti

Artan kiralar, fahiş ev fiyatları ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, vatandaşı ev değiştirmeye itiyor fakat bir yanda da taşınma maliyetleri gerçeği ortada duruyor. Hürriyet'in haberine göre İstanbul’da 3+1 daire için ortalama fiyatlar baz alınarak yapılan hesaba göre taşınmanın maliyeti 150 bin TL’yi buluyor.

İşte kalem kalem taşınma giderleri:

YENİ KİRA

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı rapora göre İstanbul’da metrekare kira bedeli ortalama 233,3 TL. Bu rakamdan yola çıkarak 3+1 ev için ortalama kiranın 25 bin TL kira olduğu varsayılırsa taşınırken ilk kira peşin ödeneceği için ilk maliyet 25 bin TL...

DEPOZİTO

Yasalara göre ev sahiplerinin kiracılarından en çok 3 kira bedeli kadar depozito isteme hakkı var. Piyasada genel kabul ise 1 ya da 2 kira bedeli kadar. 2 kira bedeli depozito istenmesi halinde 50 bin TL’lik bir ödeme yapılması gerekiyor.

EMLAKÇI KOMİSYONU

Emlakçılar kiralama hizmeti karşılığı bir kira bedeli + KDV alıyor. 25 bin TL kira için ödenecek komisyon 30 bin TL oluyor.

NAKLİYE

Ev, ofis, parça eşya taşıma ve eşya depolama hizmetleri sunan eTaşın güncel rakamları açıkladı. Taşınma mesafesine, evin büyüklüğüne göre rakamlar değişse de ortalama fiyatlar şöyle: 3+1 bir evi yakın ilçeler arasında ortalama 25 bin TL’ye taşıyorlar. Eğer mesafe uzayacaksa 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

BOYA-TADİLAT

Bu kira bedeli ile sıfır bir eve taşınmak zor. 2. el eve taşınıldığında da boya badana ve ufak tadilatlar için 20-30 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Banyo, mutfak, parke, kapı değişimi gibi derin tadilatlara ihtiyaçlar varsa rakamlar bunun çok üzerine çıkıyor.