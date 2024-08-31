Giderler Tek Tek Hesaplandı... İşte İstanbul'da Taşınmanın Maliyeti

İstanbul'da ortalama bir 3+1 daireye taşınmak için depozito, ilk kira, emlakçı komisyonu, nakliye masrafları ve yeni eve taşınmadan önce yapılması gereken tadilat işleri hesaplandığında toplam maliyet 150 bin Türk Lirası'nı buluyor.

Son Güncelleme:
Giderler Tek Tek Hesaplandı... İşte İstanbul'da Taşınmanın Maliyeti

Artan kiralar, fahiş ev fiyatları ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, vatandaşı ev değiştirmeye itiyor fakat bir yanda da taşınma maliyetleri gerçeği ortada duruyor. Hürriyet'in haberine göre İstanbul’da 3+1 daire için ortalama fiyatlar baz alınarak yapılan hesaba göre taşınmanın maliyeti 150 bin TL’yi buluyor.

İşte kalem kalem taşınma giderleri:

YENİ KİRA

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı rapora göre İstanbul’da metrekare kira bedeli ortalama 233,3 TL. Bu rakamdan yola çıkarak 3+1 ev için ortalama kiranın 25 bin TL kira olduğu varsayılırsa taşınırken ilk kira peşin ödeneceği için ilk maliyet 25 bin TL...

DEPOZİTO

Yasalara göre ev sahiplerinin kiracılarından en çok 3 kira bedeli kadar depozito isteme hakkı var. Piyasada genel kabul ise 1 ya da 2 kira bedeli kadar. 2 kira bedeli depozito istenmesi halinde 50 bin TL’lik bir ödeme yapılması gerekiyor.

EMLAKÇI KOMİSYONU

Emlakçılar kiralama hizmeti karşılığı bir kira bedeli + KDV alıyor. 25 bin TL kira için ödenecek komisyon 30 bin TL oluyor.

NAKLİYE

Ev, ofis, parça eşya taşıma ve eşya depolama hizmetleri sunan eTaşın güncel rakamları açıkladı. Taşınma mesafesine, evin büyüklüğüne göre rakamlar değişse de ortalama fiyatlar şöyle: 3+1 bir evi yakın ilçeler arasında ortalama 25 bin TL’ye taşıyorlar. Eğer mesafe uzayacaksa 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

BOYA-TADİLAT

Bu kira bedeli ile sıfır bir eve taşınmak zor. 2. el eve taşınıldığında da boya badana ve ufak tadilatlar için 20-30 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Banyo, mutfak, parke, kapı değişimi gibi derin tadilatlara ihtiyaçlar varsa rakamlar bunun çok üzerine çıkıyor.

10 Bin TL Kira Ödediği Evden Çıkmak İçin 2 Milyon Lira İstedi10 Bin TL Kira Ödediği Evden Çıkmak İçin 2 Milyon Lira İstediYaşam

Ev Sahipleri TÜFE'ye İnanmıyor, Zamlar Yüzde 80'i Buldu!Ev Sahipleri TÜFE'ye İnanmıyor, Zamlar Yüzde 80'i Buldu!Ekonomi

Etiketler
Kiralar Kiralık ev İstanbul taşınma maliyeti
Son Güncelleme:
Narin Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bir Kişi Daha Gözaltında Muhtar Olan Amcası Gözaltında!
ABD’de Batı Nil Virüsünden 2 Kişi Hayatını Kaybetti ABD’de Batı Nil Virüsünden 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem
Esenyurt'ta 33 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Var 33 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Var
Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: İstanbul'u Sağanak Vuracak, Çok Kuvvetli Geliyor İstanbul'u Sağanak Vuracak, Çok Kuvvetli Geliyor!
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe