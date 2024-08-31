Narin Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bir Kişi Daha Gözaltında

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in ağabeyinin gözaltına alınıp serbest bırakılması sonrası aileden Narin'in Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alındı.

GÖZALTI SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk muhabiri Narin'in amcasının gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntıları aktardı. Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolmasının ardından 1 saat boyunca kapalı olduğu, Güran'ın bu yüzden gözaltına alındığı anlaşıldı.

SAVCI TALİMAT VERMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenlerinin yeniden ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine talimat vermişti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Narin'i arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

BULUNAN TERLİKLER NARİN'E AİT DEĞİL

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran’a ait olmadığı belirlendi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.