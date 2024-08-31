Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: İstanbul'u Sağanak Vuracak, Çok Kuvvetli Geliyor

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji ani baskınlara dikkat çekerken AKOM, İstanbulluları saat vererek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün bölgede beklenen yağışların Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AKOM'DAN SON DAKİKA UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.