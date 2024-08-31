Narin Soruşturmasında Yeni Gelişme: Savcılık Tüm Aile Fertleri İçin Talimat Verdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti. Küçük kız için köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları sürdürülürken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı.

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Narin Soruşturmasında Yeni Gelişme: Savcılık Tüm Aile Fertleri İçin Talimat Verdi

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi.

ÇAPRAZ SORGU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturmayı yürüten Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenlerinin yeniden ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.

Savcılığın talimatı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ifadelerini almak üzereler gözaltına aldığı Narin'in tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak, küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor.

GÖZALTINA ALINAN ABİSİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. kolundaki diş izi Narin'e ait çıkmayınca serbest bırakılmıştı. Anne Yüksel ve baba Arif Günay ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, amca, kuzen, aile bireyleri ve akrabaların ifade işlemleri ise jandarmada devam ediyor.

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