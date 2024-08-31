33 Katlı Binada Yangın! 100 Kişi Tahliye Edildi

Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Nazım Hikmet Bulvarı da trafiğe açıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bu arada, yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

Tahliye borularından dumanın tüm binaya yayıldığını belirten Özer, "Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış, 100 civarında da tahliye var. Diğer tahliye edilenlerle ilgili bir sorun yok. Bir kısım arkadaşlarımızın dumandan dolayı tedavileri ayakta yapılıyor. İtfaiyemizi görev başında, çok şükür bir can kaybı yok, hayati tehlikesi olan da yok şu anda aldığım bilgiye göre" dedi.

Kaynak: AA