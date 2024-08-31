Dev Banka Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkaracak

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, yüzlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.

İşten çıkarmalar düşük performans gösterdiği düşünülen çalışanları hedef alan yıllık gözden geçirme sürecinin bir parçası. İşten çıkarmalar önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayabilir. Goldman'ın planları hakkında bilgi sahibi olan kişiye göre, işten çıkarmaların tamamlanması birkaç ay sürebilir.

HER SENE YAPILIYOR

Goldman'ın haziran ayı sonunda dünya çapında 44 bin 400 çalışanı bulunuyordu. Banka, corona virüs pandemisi sırasında yıllık stratejik kaynak değerlendirmesine ara vermiş ve süreci 2022'de yeniden başlatmıştı. Genellikle sonbaharda yapılan yıllık performans değerlendirmeleri, Wall Street bankasının yüzlerce çalışanını işten çıkarmasıyla sonuçlanabiliyor.

Goldman sözcüsü Tony Fratto yaptığı açıklamada, “Yıllık yetenek değerlendirmelerimiz normal, standart ve alışılmış. Ancak bunun dışında dikkat çekici değil” dedi.