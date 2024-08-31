Satın Alma Devri Bitti, Kiralama Başladı! 79 TL'den Başlıyor, 5 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Enflasyon arttı, alım gücü düştü, Türk Lirası döviz karşısında eridi. Tüm bunların sonucu olarak iğneden ipliğe önlemez zamlar gelmeye devam ediyor. Vatandaş ise ekonomik olarak köşeye sıkışmış durumda. Ekonomik darboğaz nedeniyle satın almadan uzaklaşan vatandaş, başta teknolojik ürünler olmak üzere, mobilya, otomobil, giyim, spor ekipmanları gibi pek çok alanda ürün kiralamaya yöneldi.

2023 itibariyle global kiralama piyasanın büyüklüğünün 2 trilyon dolar olduğu tahmin edildiği alanda kiralama fiyatları Türkiye’de ortalama 79 TL’den başlıyor ve 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kiralama süresi sonunda iade edilen cihazlar, yenilenerek yeniden kullanıma sunuluyor.