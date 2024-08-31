Ekrem İmamoğlu Açıkladı: İstanbul'da Yeni Metro Hattı Hizmete Başladı

Geçtiğimiz günlerde işletmeye açılan M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattında inşaat çalışmasının devam ettiği istasyonlar vatandaşların kullanımına açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbulumuza Hayırlı Olsun" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu Açıkladı: İstanbul'da Yeni Metro Hattı Hizmete Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeye alınan M9 Ataköy-Olimpiyat Metrosuna yönelik yeni çalışmaların detaylarını paylaştı.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattımızın Mimar Sinan İstasyonu’nu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açıyoruz. İstanbulumuza Hayırlı Olsun." ifadelerini kullandı.

11 İSTASYONA ULAŞTI

Mimarsinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme:
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem
Akrabalarını Öldürüp Evlerini Ateşe Vermişti: Trabzon'da Dehşet Saçan Şahsın İlk İfadesi Ortaya Çıktı Trabzon'da Dehşet Saçan Şahsın İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
BOTAŞ Açıkladı: Doğalgaza Zam Geliyor Mu? BOTAŞ Açıkladı! Doğalgaza Zam Geliyor Mu?