Ekrem İmamoğlu Açıkladı: İstanbul'da Yeni Metro Hattı Hizmete Başladı
Geçtiğimiz günlerde işletmeye açılan M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattında inşaat çalışmasının devam ettiği istasyonlar vatandaşların kullanımına açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbulumuza Hayırlı Olsun" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeye alınan M9 Ataköy-Olimpiyat Metrosuna yönelik yeni çalışmaların detaylarını paylaştı.
İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattımızın Mimar Sinan İstasyonu’nu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açıyoruz. İstanbulumuza Hayırlı Olsun." ifadelerini kullandı.
11 İSTASYONA ULAŞTI
Mimarsinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.
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