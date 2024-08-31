BOTAŞ Açıkladı: Doğalgaza Zam Geliyor Mu?

BOTAŞ, eylül itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ Açıkladı: Doğalgaza Zam Geliyor Mu?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife 1000 metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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