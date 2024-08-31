Aniden Şerit Değiştiren Araç Ölümü Oldu! İşte THY Kabin Amirinin Son Anları...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos Salı günü gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA