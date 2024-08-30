Bodrum'da Milyon Dolarlık Kaza! Mega Yat, Motoryatı Ezip Geçti

Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum ilçesinde milyon dolarlık mega yat önünde bulunan motoryatı ezip geçti. Maddi hasarın oluştuğu kazanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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Bodrum'da Milyon Dolarlık Kaza! Mega Yat, Motoryatı Ezip Geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu mega yatın seyir halinde iken önünde bulunan motoryata doğru yaklaştığını görenler kazanın olacağını fark etti.

Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark eden hemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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