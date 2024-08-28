Süper Yat Faciasında Yeni Gelişme: Bir İsim Daha Soruşturma Altında

İtalya’nın Sicilya açıklarında batan süper yatta İngiltere’nin Bill Gates’i olarak bilinen Mike Lynch ve Morgan Stanley International başkanı Jonathan Bloomer da aralarında olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. İtalya savcılığı olayda ihmal olup olmadığı üzerinde dururken, batan "Bayesian" adlı lüks yatın gemi mühendisi Tim Parker Eaton da şüpheliler listesine alındı.

Bu gelişmeyle, kazanın ardından İtalya’da başlatılan soruşturmaya dahil edilen mürettebat sayısı 2’ye çıktı.

NTV’nin aktardığına göre, Geçtiğimiz hafta Sicilya Adası açıklarında batan "Bayesian" adlı lüks yatın kaptanı James Cutfield hakkında "kusurlu gemi kazası" ve "çoklu cinayet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Soruşturmanın Savcısı Raffaele Cammarano, olay sırasında yattakilerin nefes alabilecekleri boşluklar aradığına dikkat çekerken, cansız bedenlerin soldaki kabinde bulunduğunu bildirdi.

Savcı yattakilerin bir arada uyumadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin "kaçmaya çalıştığı neredeyse kesin" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio ise daha önceki açıklamasında, ihmal ve çoklu cinayet üzerinde durulduğunu belirterek, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir" demişti.