Orka Holding'den Dev Atılım

Yeni fabrikanın devreye girmesiyle birlikte Orka Holding’in yıllık üretim kapasitesi 2 milyon 300 bin adede ulaştı. Yapay zeka destekli ve robotik sistemlerle donatılan bu tesis, erkek modasında takım elbise, palto, yelek, pantolon ve gömlek üretimine odaklanacak. Sürdürülebilirlik anlayışıyla tasarlanan tesis, hazır giyimde 3.0 üretim standartlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor.

750 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA 2.250 KİŞİYE İSTİHDAM

Yeni yatırımların toplam maliyeti yaklaşık 750 milyon lira olarak açıklandı. Üçüncü fabrikanın 2026 Ocak ayında hizmete girmesiyle birlikte iki tesiste toplam 1.150 kişilik ek istihdam sağlanacak. Böylece Orka Holding, Giresun’daki çalışan sayısını 2.250’ye çıkaracak.

85 ÜLKEDE 420 MAĞAZA İLE KÜRESEL BÜYÜME SÜRÜYOR

Damat Tween ve D’S damat markalarıyla dünya genelinde 85 ülkede 420 mağazaya ulaşan Orka Holding, güçlü üretim ve ihracat altyapısıyla küresel büyümesini sürdürüyor. ABD, İtalya, Almanya, Rusya ve Güney Afrika gibi pazarlarda da faaliyet gösteren şirket, yeni lojistik merkezleriyle bu ağı daha da genişletmeyi hedefliyor.

“BU YATIRIM MİLLİ VE YERLİ BÜYÜMENİN GÖSTERGESİ”

Törende konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yapılan yatırımı yalnızca üretim artışı olarak değil, aynı zamanda küresel büyüme planlarının yerli temeller üzerine inşa edildiğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Orakçıoğlu, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin artık moda endüstrisinin temel belirleyicileri olduğunu vurguladı.

ÜRETİMDE KADIN EMEĞİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Yeni yatırımlarda kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirten Süleyman Orakçıoğlu, çalışanların %80’inin kadın olduğunu söyledi. Yeni fabrikada görev alacak çalışanlara 6 aylık mesleki eğitimin ardından iş garantisi verildiğini açıklayan Orakçıoğlu, İŞKUR ile iş birliği içinde yürütülen bu sürece verdikleri desteğe teşekkür etti.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ODAKTA

Fabrikaların tamamı kendi elektriğini güneşten üretiyor, kömür yerine biyokütle kullanıyor ve kimyasal atık oluşturmadan üretim yapıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygun altyapısıyla dikkat çeken tesislerde Sıfır Atık Belgesi bulunuyor. Yağmur suyu toplama sistemlerinden sensörlü lavabolara kadar her detayda çevreci üretim anlayışı benimsendi.

“AKILLI ÜRETİM” SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Yeni fabrikada yapay zeka destekli “Smart Tailoring” sistemiyle kişiye özel ölçülerde adet bazlı seri üretim yapılacak. Orakçıoğlu, bu sistem sayesinde siparişten teslimata kadar tüm sürecin dijital olarak yönetileceğini belirtti. Ayrıca, üretim süreçlerinde kullanılan yazılım sistemleriyle kağıtsız fabrika hedefinde önemli bir yol kat edildiğini aktardı.

ABD VE AVRUPA’DA BÜYÜME PLANLARI HAZIR

2024'te ABD Atlanta'da mağaza açtıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, sırada Miami ve New York’un olduğunu söyledi. New Jersey’de kurulacak lojistik merkeziyle ABD’deki omnichannel operasyonlarının kalbinin burada atacağını belirtti. Avrupa’daki merkezleri Bologna'da ise sadece lojistik değil, tasarım ve pazar analitiği süreçlerinin de yönetildiğini kaydetti.

İHRACATTA HEDEF 70 MİLYON DOLAR

Bu yıl ihracatta 55 milyon dolar, gelecek yıl ise 70 milyon dolar hedeflediklerini açıklayan Orakçıoğlu, grup cirosunun ise %40 artışla 8,5 milyar liraya ulaşacağını belirtti. E-ticaret ve e-ihracat alanlarında da büyük bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, ilk 5 ayda e-ihracatta adette %131, ciroda %60 büyüme elde ettiklerini açıkladı.

“KİLOGRAM BAŞINA 133 AVRO DEĞERLE İHRACAT YAPIYORUZ”

Takım elbise ihracatında kilogram başına 133 avroluk birim değere ulaştıklarını ifade eden Orakçıoğlu, bu rakamın birçok lüks otomobil markasını geride bıraktığını söyledi. Türkiye’nin yüksek ihracat performansına sahip yatırımlar için proje bazlı teşvik sistemine yönelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: AA