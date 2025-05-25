Türksat 6A Uydusundan İlk Uluslararası İhracat Gerçekleşti

Dubai’de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı’nda açıklama yapan Uraloğlu, Türksat 6A uydu kapasitesinin ilk kez Dubai merkezli bir şirketle yapılan anlaşma kapsamında ihraç edildiğini belirtti. Bu hamlenin, hem teknik kapasite hem de ticari başarı açısından Türk uydu teknolojisinde önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

TÜRKSAT KÜRESEL UYDU OPERATÖRÜNE DÖNÜŞTÜ

Uraloğlu, Türksat uydu filosunun Batı Avrupa’dan Hindistan’a, Orta Asya’dan Güney Afrika’ya kadar geniş bir alanda hizmet verdiğini hatırlatarak, “Türksat 6A ile doğudaki en uzak coğrafyalara ilk kez uydu kapasitesi ihracı gerçekleştirdik. Bu, Türkiye’nin uzaydaki teknolojik bağımsızlığının tescilidir” dedi.

UZAYDA İZLEYİCİ DEĞİL, YÖN VEREN TÜRKİYE

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın artık sadece Türkiye değil, bölge ve küresel pazarlar için de önemli bir uydu operatörü konumunda olduğunu belirtti. Türksat 6A ve diğer uydular sayesinde yaklaşık 5 milyar insana ulaşabildiklerini ifade eden Uraloğlu, “Yüzde 100 Türk mühendisliğinin ürünü Türksat 6A ile dünyanın yüzde 65’ine hizmet veriyoruz. Artık Türksat, uluslararası arenada güçlü bir marka olarak yer alıyor” açıklamasını yaptı.

İHRACATLA ULUSLARARASI PAZARDA GÜÇLENME

Türksat 6A uydusunun ihracatının, milli teknolojiyle geliştirilen ilk ticari haberleşme uydusunun ihracatı olarak büyük önem taşıdığını söyleyen Uraloğlu, “Bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan uzaklaşmasının somut göstergesidir. Artık uzayda sadece izleyen değil, yön veren tarafız” ifadelerini kullandı.

Yapılan ihracatla Türksat’ın Güney Asya pazarında aktif rol almaya başladığını ve bu sayede uluslararası rekabette güçlü bir konuma yükseldiğini belirten Uraloğlu, şirketin marka değerinin de önemli ölçüde arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA