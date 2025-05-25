Geri Sayım Başladı! 57,4 Milyar Lira İkramiye Ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye dağıtacak.

Geri Sayım Başladı! 57,4 Milyar Lira İkramiye Ödenecek

2018 yılında her bayramda 1000 lira olarak başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilerin refahını artırmak amacıyla devam ediyor. İkramiye tutarı 2021’de 1100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya yükseltilirken, bu yıl itibarıyla 4 bin liraya ulaştı.

Geri Sayım Başladı! 57,4 Milyar Lira İkramiye Ödenecek - Resim : 1

YILDA İKİ KEZ ÖDEME YAPILIYOR

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen ikramiye kapsamında, Ramazan Bayramı’nda 15,8 milyon hak sahibine toplam 57,2 milyar lira ödeme yapılmıştı. Kurban Bayramı için de ödemelerin bu hafta içinde açıklanması, bayram haftasında ise hesaplara yatırılması planlanıyor.

TOPLAM ÖDEME 252 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2018-2024 döneminde bayram ikramiyeleri kapsamında SGK tarafından emeklilere toplamda 252,1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

AGS Granül Plastik ve Ankapol Polimer’in Konkordato Talebi ReddedildiAGS Granül Plastik ve Ankapol Polimer’in Konkordato Talebi ReddedildiEkonomi

İkinci El Otomobilde Dev Hareketlilik: Segment Segment Fiyat Listesi Açıklandıİkinci El Otomobilde Dev Hareketlilik: Segment Segment Fiyat Listesi AçıklandıEkonomi

Kaynak: AA

Yaz Sıcaklarında Böceklenen Saksılara Son! Bu Yöntemle Bitkilerde Ne Sinek Ne Böcek Kalıyor Yaz Sıcaklarında Böceklenen Saksılara Son! Bu Yöntemle Bitkilerde Ne Sinek Ne Böcek Kalıyor
Sıcak Havalara Dikkat! Evdeki Güvelerden Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Kaçacak Yer Arıyorlar Sıcak Havalara Dikkat! Evdeki Güvelerden Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Kaçacak Yer Arıyorlar
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Açıklandı Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Açıklandı
Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar ve İşlem Hacmi Belli Oldu Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar ve İşlem Hacmi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı? Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var