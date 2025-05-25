Geri Sayım Başladı! 57,4 Milyar Lira İkramiye Ödenecek

2018 yılında her bayramda 1000 lira olarak başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilerin refahını artırmak amacıyla devam ediyor. İkramiye tutarı 2021’de 1100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya yükseltilirken, bu yıl itibarıyla 4 bin liraya ulaştı.

YILDA İKİ KEZ ÖDEME YAPILIYOR

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen ikramiye kapsamında, Ramazan Bayramı’nda 15,8 milyon hak sahibine toplam 57,2 milyar lira ödeme yapılmıştı. Kurban Bayramı için de ödemelerin bu hafta içinde açıklanması, bayram haftasında ise hesaplara yatırılması planlanıyor.

TOPLAM ÖDEME 252 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2018-2024 döneminde bayram ikramiyeleri kapsamında SGK tarafından emeklilere toplamda 252,1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Kaynak: AA