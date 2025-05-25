Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1.400 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Açıklandı

Bugünkü işlem hacmi, dün ile kıyaslandığında yüzde 59,4 artış göstererek 1 milyar 734 milyon 235 bin 194 liraya ulaştı.

FİYAT DALGALANMALARI SAAT SAAT BELİRLENDİ

Gün öncesi piyasada, elektrik fiyatları saatlere göre değişiklik gösterdi. En yüksek fiyatlar 08.00, 09.00 ile 17.00-00.00 saatleri arasında 3 bin 400 liraya kadar yükseldi. En düşük fiyat ise sabah saat 06.00’da 1.400 lira olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 903 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 964 lira 94 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

BUGÜNKÜ FİYAT BİLGİSİ

Spot piyasada bugün elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 129 lira olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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