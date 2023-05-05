Motorine bir indirim daha geldi

Motorine dün gelen indirimin ardından bugün de litre fiyatına 49 kuruşluk indirim geldi. İstanbul'da ortalama litre fiyatı 18 liranın altına geriledi

Motorine bir indirim daha geldi

Motorinde dün gelen 1.30 liralık indirimin ardından bugün de fiyat düşüşü yaşandı. Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 49 kuruşluk indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 17.92 liraya düştü. Ortalama litre fiyatı Ankara'da 18.29 lira, İzmir'de ise 18.37 lira oldu.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Son indirimle beraber motorinin litre fiyatı 3 Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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