Veysel Ulusoy, dolar kuruna dikkat çekti: Patlayacak!

GERÇEK GÜNDEM -

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla dolar/TL diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa geriledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edildi. "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması da dikkati çekti.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL diğer para birimleri karşısında baskılanırken, yurt içi piyasada yükselişini sürdürdü. Dolar/TL bu sabah 19,50 TL civarında güne başlayarak zirve tazeledi. Bu verilere göre TL, dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3,4 değer kaybetmiş oldu.

"DOLARI, SABİT KUR REJİMİ KAPSAMINDA AYARLIYORUZ"

Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeleri Gerçek Gündem TV YouTube kanalında ekranlara gelen 'Ekonomi Notları' programında değerlendiren Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Türk Lirası'nın global faiz oranlarına bağlılığı artık kalmadı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) herhangi bir faiz artırımında dolar sabit kalırken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) veya benzer yöntemlerle düğmeye basıp doları, sabit kur rejimi kapsamında ayarlıyoruz" dedi.

"DOLAR KURU PATLAYACAK"

Faiz ve KKM'ye dikkat çekerek, dolar kurunun patlayacağını dile getiren Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Balonun bir tarafını sıkarken diğer tarafın zayıflamasına neden oluyor. Bu zayıflıkların bir tanesi olan KKM ile dolar kuru sabit bırakılmaya çalışılırken orada bir şişkinlik oluşmaya başladı. Bunun yanı sıra denge sağlayan faiz oranının düşürülmesi zayıflığı ortaya çıkarıyor. Seçime kadar kurun patlamaması için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar."

Kaynak: Gerçek Gündem