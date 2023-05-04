İYİ Partili Bilge Yılmaz seçimi kazandıklarında yapacaklarını açıkladı: Adaletsiz düzenin son günü olacak

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ın 'adaletsiz düzenin son günü' olacağını söyledi.

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İYİ Partili Bilge Yılmaz seçimi kazandıklarında yapacaklarını açıkladı: Adaletsiz düzenin son günü olacak

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, iktidarın yönetim biçimine eleştirilerde bulunarak, 14 Mayıs seçimlerini kazandıklarında ‘adaletsiz düzenin son bulacağını’ vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her yere sirayet etmiş, sıradanlaşmış bir adaletsizlik ile yaşamak zorunda bırakıldık” diyen Yılmaz, “Yurttaşına, memuruna alenen yalan söyleyen ve haklarını gasp eden bir yönetim tarafından yönetiliyoruz. TÜİK’in düşük açıkladığı enflasyon nedeniyle kamu görevlileri ve memurlarımız başta olmak üzere ücretli çalışan herkesin maaşları eridi, fakirleşti. Milyonlar yoksullaşırken AK Parti’ye yakın olan dar çıkar grubu ise hızla zenginleşti. Gelir ve servet transferinin acımasız bir örneğine şahit olduk” ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS ADALETSİZ DÜZENİN SON GÜNÜ OLACAK"

14 Mayıs’ın ‘adaletsiz düzenin son günü’ olacağını söyleyen Yılmaz, seçimi kazandıklarında ise neler yapacaklarını şöyle açıkladı:

-TÜİK’in enflasyon verilerini geçmişe yönelik inceleyip düzelteceğiz ve vatandaşlarımıza hakkını teslim edeceğiz.

-Kamuda eş iş yapıp farklı maaş alma uygulamasını bitireceğiz.

-Çalışanlarımızın AK Parti döneminde hak edip de alamadıklarını biz onlara vereceğiz.

-Size asla yalan söylemeyeceğiz ve bu adaletsiz düzeni hep birlikte sonlandıracağız.

Kaynak: Gerçek Gündem

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