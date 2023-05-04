Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Rakıya zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda rakıya gelen yüzde 12'lik zammı duyurdu

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Rakıya zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre bir rakı grubuna zam geldi.

Dündar, “Dediğimiz gibi zam yağmuru devam ediyor” diyerek rakıya gelen yüzde 12’lik zammı duyurdu.

Paylaşıma göre, standart bir 35’lik rakı 239 liraya, 50’lik rakı 319 liraya, 70’lik rakı 429 liraya yükseldi.

Dündar'ın paylaşımına göre, Mey grubuna da zam geldi.

Öte yandan 3 Mayıs'ta Jack Daniels viskiye zam gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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