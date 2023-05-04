Merkez Bankası'ndan gıda fiyatları itirafı: Tarihsel arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıkladı.

Raporda, bu dönemde yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda düşüş kaydettiği belirtilerek, aylık enflasyonun seyrinde bir önceki ayda olduğu gibi gıda ve hizmet grupları öne çıkarken, enerji fiyatları belirgin bir oranda gerilediği, gıda fiyatları temelde kırmızı ve beyaz et ile işlenmiş et ürünlerinin öncülüğünde tarihsel nisan ayı eğiliminin üzerinde artış kaydettiği kaydedildi.

GIDA FİYATLARINDA BELİRGİN ARTIŞ GÖZLENDİ

Verilere göre, aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde, elektrik-gaz imalatı, tütün ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünleri ve kömür fiyatlarında düşüş gözlenirken, metal cevheri, madencilik, gıda, motorlu kara taşıtları ve tekstil sektörlerinde nispeten daha yüksek fiyat artışları gözlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem