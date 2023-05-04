Kavcıoğlu'ndan 'ikili dolar kuru' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-II" sunumu yaptı.

İkili dolar kuruna ilişkin konuşan Kavcıoğlu, "İkili kur sistemi diye bir şey yok, Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir, bu bazen açılır, bazen kapanır, bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek gazetelere manşet yapmak doğru değil, TCMB bu ülkenin en itibarlı kurumu. Herkes Merkez Bankasına güvensin, MB'nin politikaları üç günlük politikalar değil, liralaşma stratejimiz bundan sonra MB ve Türkiye'nin politikası" dedi.

"KKM'DE BİR SIKINTI GÖRMÜYORUZ

Kavcıoğlu, "KKM bence çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir sıkıntı görmüyoruz. Merkez Bankasıyla ilgili, dövizle ilgili bu kadar olumsuz haberler, bunlar çok doğru şeyler değil, buna rağmen dövizdeki denge devam ediyor ve edecek, buna rağmen KKM'deki istikrar devam ediyor, hanehalkının teveccühü devam ediyor. Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor. TCMB çok güçlü, rezervleri çok güçlü. Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek. Merkez Bankası politikaları sonuç almaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bankalararası piyasalar ile Kapalıçarşı kuru arasında makas açılmış dolar/TL, Kapalıçarşı'da 20 TL'yi geçmişti.

İkili kur sonrası Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise, "İnsanlar banka hesaplarından para çekip Kapalıçarşı’dan dolar alıyor" iddialarını gündeme getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem