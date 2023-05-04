Starbucks'tan dev zam

Kahve zinciri Starbucks, tüm ürünlerinde yüzde 25 zamma gitti.

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Starbucks'tan dev zam

Yüksek eflansyon kahve fiyatlarını da vurdu. Büyük kahve zincirlerinden Starbucks kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu.

Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı 44 liraya, büyük boy ise 49 liraya yükseldi.

Küçük boy Mocha fiyatları 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 liraya çıktı.

Caramel Macchiato ürününün ise küçük boyu ise 59 liraya çıkarken, büyük boyu ise 76 liraya yükseldi.

Starbucks'tan dev zam - Resim : 1

Onedio'nun paylaştığı görselde mağazanın en çok tüketilen ürünlerinden Mocha'nın fiyatı 62 liradan başlıyor. Caramel Macchiato fiyatının ise 59 liraya yükseldiği görülüyor.

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