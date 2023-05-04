Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın 'şampiyonlar ligi' çıkışının ardından Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da bir araya gelecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonomi yönetimine yönelik “Şampiyonlar Ligi hazır” açıklamasından sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, CHP, İyi Parti, Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek’in ekonomi kurmayları İstanbul’da organize edilen kahvaltıda bir araya gelecek.

Ekonomik söyleme ilişkin genel bir değerlendirmenin yapılacağı kahvaltıda, seçim sonrası kritik kurumların başına getirilecek isimlerin de masaya yatırılması bekleniyor.



Kahvaltıda ayrıca mevcut ekonomik verilere yönelik bir sunumun da yapılacağı belirtiliyor. Ekonomi kurmayları kahvaltının ardından hep birlikte İstanbul Mitingi’ne geçecek.

DEVA’LI ŞAHİN, SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLANABİLİR DEMİŞTİ

Bu arada DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de, T24’de Seçime Doğru programında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, TÜİK ve BDDK gibi kritik kurumlarla ilgili birtakım kararlar alındığını ve gerek görülmesi halinde bu kurumların başına geçecek isimlerin seçimden önce de açıklanabileceğini belirtmişti.