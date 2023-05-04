Fed'in 'mola' sinyali sonrası dolar/TL'de son durum!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla dolar/TL diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa geriledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edildi. "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması da dikkati çekti.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasın ardından önceki kapanışa paralel 19,4810'dan işlem görüyor.

Dün 19,46-19,50 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,4770'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 gerilemesinin ardından yeni günde önceki kapanışın hemen altında 101,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1090'dan alıcı buluyor.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan piyasalarda TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem