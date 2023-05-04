Altın fiyatlarına Fed dopingi: Gram altın rekor kırdı!

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilirken, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması dikkati çekti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisi altın fiyatlarını desteklerken gram altın, bin 291 TL ile rekor yenilemesi sonrası bin 277 TL seviyelerine çekildi.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,15 artışla bin 277 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bni 90 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 460 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI REKOR SEVİYELERDE

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 65 dolarla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 2 bin 36 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem