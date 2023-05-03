Fed faiz kararını açıkladı

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı.

Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına çekti. Böylece politika faizi son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

MART AYINDA FAİZ ARTTIRILMIŞTI

FOMC mart ayında da 25 baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Son kararla beraber son 10 toplantıda toplamda politika faizini 500 baz puan artırmış oldu.