Bakan başka gerçekler başka şey anlatıyor: Geriledi denilen et fiyatlarında kriz kapıda!

Tarım ve Ormanı Vahit Kirişci, katıldığı bir canlı yayında, et fiyatlarının gerilediğini savundu. Ancak, hayvan sayısındaki azalma nedeniyle, kıymanın kilosunun yakın zamanda 480 liraya çıkacağı öngörüsünde bulunuldu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, turizm sezonunun yaklaşması nedeniyle sektörün çıkmaza girdiğini belirterek, “Fiyatlar orantısız yükselecek” uyarısı yaptı. Solakoğlu, "Şu anda kıymanın kilosu 360-380 liralarda bu en geç haziran temmuz ayı içinde 450-480 lirayı görecek ilk aşamada. Kolay kolay da düşmeyecektir" dedi. Solakoğlu, “Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi. Yeni gelecek hükümet kucağında saatli bomba bulacak” diye konuştu.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Solakoğlu, et ve sütte yaşanan fiyat artışlarının sebebini şöyle açıkladı:

“Anaç hayvan süt veren inektir. Süt para etmediği için daha gaddarca ve normalin ötesinde kesime gidiyor. 4 yıldır süt fiyatları üzerinde yapılan baskı nedeniyle süt inekçiliğinden para kazanılmaması ineklerin gebe bırakılmayıp kesime gönderilmesine sebep oldu. 2022'de özellikle darbe çok ağır oldu. Artık bir süt üreticisi ürettiği her 1 litre sütten 2 liraya yakın zarar eder duruma geldi. Köylerde hayvan mevcudu çok düştü. Hem dişi hem besilik hayvan girişi minimuma indi.

Üretici etten de zarar ettiği için büyük endüstriyel işletmeler de aile çiftlikleri de artık yavru alıp beslememeye başladı. Büyük işletmelerde damların kullanılma kapasitesi yüzde 25’lere, aile işletmelerinde yüzde 50’nin altına düştü. Artık mezbahalar hayvan bulamaz oldular.”

Solakoğlu, son kalan ineklerin ve damızlıkların kesildiğini belirterek, et krizinin tetikleneceğini ise şöyle anlattı:

Şimdi et ithalatında 500 bin hayvan için iktidar düğmeye bastı. Bunun için Türkiye’nin bulması gereken finansman 600 milyon dolar. Bu kur üzerinde de ciddi baskı yapar. Bunun üzerinde damızlık ve kasaplık hayvan koyduğunuzda 1,5-2 milyar dolar mertebesinde acil döviz ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Şu anda Bursa’da damızlık için 5 bin adetlik talep var. Üretici sanki et fiyatları yüksek ithalat ucuzmuş gibi düşünüyor. Elindeki hayvanları satıp ithal edip yerine koyarım diyor. Bu da her hayvan için 3 bin 500 dolar demek. Kesilen hayvan açığını kapatmak için ilk aşamada 15 milyar dolarlık ithalat yapılması lazım. Türkiye’de tüketilen yemin yüzde 50’si ithal. Bu kötü bir sarmal. Şu anda yaşadığımız et krizinin haricinde yeni bir krize de zemin hazırlıyoruz. Süt fiyatlarına çok ciddi ve acil zam yapılmadığı taktirde et fiyatları hızlı şekilde artacak.

BAKAN ET FİYATLARININ GERİLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Katıldığı bir canlı yayında kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:

"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon."