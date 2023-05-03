TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, tüketici fiyatları 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı. Açıklanan son verilerle birlikte enflasyondaki yükseliş serisi 52. ayına ulaşmış oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ve haklarında soruşturma açılan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerde TÜİK ile ENAG arasında yine büyük bir makas olması ise dikkatlerden kaçmadı.

TÜİK'e kamuoyu tarafından halkın ekonomik krize tepkisinin azaltılması ve memurlar ile memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı zammının düşük olabilmesi için verilerle oynandığı suçlamaları yöneltiliyor.

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA GÖRÜLDÜ

TÜİK verilerine göre; fiyatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Diğer yandan 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2023:

113 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.