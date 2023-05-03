TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyonda aylık yüzde 2,39; yıllık yüzde 43,68 artış gerçekleşti. Son verilere göre enflasyon 52 aydır aralıksız yükseliyor.

Son Güncelleme:
TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, tüketici fiyatları 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı. Açıklanan son verilerle birlikte enflasyondaki yükseliş serisi 52. ayına ulaşmış oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 1

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ve haklarında soruşturma açılan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerde TÜİK ile ENAG arasında yine büyük bir makas olması ise dikkatlerden kaçmadı. 

TÜİK'e kamuoyu tarafından halkın ekonomik krize tepkisinin azaltılması ve memurlar ile memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı zammının düşük olabilmesi için verilerle oynandığı suçlamaları yöneltiliyor.

ENAG, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladıENAG, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladıEkonomi

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA GÖRÜLDÜ

TÜİK verilerine göre; fiyatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Diğer yandan 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 3

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu.
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2023:
 
TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 4
 

113 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİ ARTTI 

 
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
 
 
 
 
Etiketler
Enflasyon
Son Güncelleme:
ENAG, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı ENAG, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
15 Mayıs'ta ekonomide neler olacak? İki farklı senaryo masada 15 Mayıs'ta ekonomide neler olacak? İki farklı senaryo masada
56 yıllık ustadan çıtır çıtır böreklerin sırrı.. Asla börek fırından çıktığında sönmüyor 56 yıllık ustadan çıtır çıtır böreklerin sırrı.. Asla börek fırından çıktığında sönmüyor
Sütün taşmamasını sağlıyor. Püf noktası çokta kolay! Süt kaynatırken denemelisiniz Sütün taşmamasını sağlıyor. Püf noktası çokta kolay! Süt kaynatırken denemelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı
Kürt seçmenlerin tavrı: 'Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alabilir' 'Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alabilir'
Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı? Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı?
Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı