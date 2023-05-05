Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz doğal gaz kararının detayları belli oldu

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz doğal gaz kararının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, konutlarda ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımın bir ay ücretsiz olacağını, mutfak ve sıcak su için tüketilen doğal gazın ise 25 metreküpünden de bir yıl boyunca ücret alınmayacağını söylemişti.

MALİYETİ 40 MİLYAR LİRA

Doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre uygulamanın maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Uygulamadan toplamda 19,7 milyon abone yararlanacak.

TAHSİLAT YAPILIRSA 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İADE EDİLECEK

Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

Veysel Ulusoy, dolar kuruna dikkat çekti: Patlayacak! Veysel Ulusoy, dolar kuruna dikkat çekti
İYİ Partili Bilge Yılmaz seçimi kazandıklarında yapacaklarını açıkladı: Adaletsiz düzenin son günü olacak İYİ Partili Bilge Yılmaz seçimi kazandıklarında olacakları açıkladı
Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler
Böyle yapılmazsa çok çabuk bozuluyor.. Aşçılardan konserve uyarısı Böyle yapılmazsa çok çabuk bozuluyor.. Aşçılardan konserve uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor! Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor!
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
Siyasette özlenen sahne: AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı yeni video: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak Kılıçdaroğlu memurlara seslendi, en düşük maaşı açıkladı