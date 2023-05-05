Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz doğal gaz kararının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, konutlarda ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımın bir ay ücretsiz olacağını, mutfak ve sıcak su için tüketilen doğal gazın ise 25 metreküpünden de bir yıl boyunca ücret alınmayacağını söylemişti.

MALİYETİ 40 MİLYAR LİRA

Doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre uygulamanın maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Uygulamadan toplamda 19,7 milyon abone yararlanacak.

TAHSİLAT YAPILIRSA 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İADE EDİLECEK

Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.