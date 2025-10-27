Milyonlarca Sürücünün Ehliyeti Geçersiz Olacak: Son 4 Gün! Yapmayanlar 7 Bin Lira Fazla Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski tip ehliyetlerin kullanım süresi dolmak üzere. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri bu tarihten sonra geçerliliğini tamamen yitirecek. İçişleri Bakanlığı, sürenin kesinlikle uzatılmayacağını bir kez daha hatırlattı.

1 MİLYON 886 BİN KİŞİ HALA YENİLEMEDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şu ana kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni tip ehliyetini aldı. Ancak 1 milyon 886 bin 619 sürücü hala eski tip belgelerini kullanıyor. Bu kişilerin belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaması halinde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

YENİ TİP EHLİYETLER DAHA GÜVENLİ

2016 yılından itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleri, biyometrik güvenlik önlemleri ve uluslararası standartlara uygun yapısıyla eski belgelere göre çok daha güvenli.

BAKAN YERLİKAYA: “SÜRE UZATILMAYACAK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara son çağrısını yaptı:

“31 Ekim yaklaşıyor. Sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz olacak. Vatandaşlarımızın indirimli ücret fırsatını kaçırmamaları için işlemlerini hemen tamamlamaları gerekiyor.”

ÜCRET 15 LİRAYKEN 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Ehliyetini 31 Ekim’e kadar yenileyenler yalnızca 15 TL ödeyecek. Ancak 1 Kasım itibarıyla ücretlerde büyük bir artış olacak:

B sınıfı ehliyet: 7.438,60 TL

A, A1, A2, F sınıfı: 3.643,10 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı: 11.235,60 TL

Vatandaşların bu tarihten önce başvuru yapması, 7 bin liradan fazla ek ücret ödememek adına büyük önem taşıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ehliyet yenilemek isteyenler, Alo 199, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresinden randevu alabiliyor.

Gerekli belgeler:

Eski sürücü belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

15 TL’lik başvuru ücreti makbuzu

Yeni ehliyetler, işlemin ardından PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Vatandaşlar bu süre içinde geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.

YOĞUNLUK SON HAFTADA ARTTI

Ekim ayında başvuru sayısı 166 bin 338’e yükseldi. Sadece son bir haftada 65 binden fazla kişi işlemini tamamladı. Yetkililer, son gün yaşanacak yoğunluğa karşı vatandaşları uyararak, “Randevunuzu son güne bırakmayın” çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi