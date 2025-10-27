Emeklilikte Büyük Tuzak! Sistem Sil Baştan Değişti: Bir Gün Geciken Bile 17 Yıl Kaybedecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Uzmanlara göre artık kimse eski emeklilik hesaplarına güvenmemeli. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki yeni düzenlemeler, işe başlama tarihinden prim gününe kadar her detayı yeniden şekillendiriyor.

BİR GÜNLE 17 YIL KAYBEDENLER VAR

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında emeklilik planlaması yaparken yapılan küçük hataların büyük sonuçlara yol açtığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Karakaş, “EYT sürecinde milyonlarca kişi sadece bir gün geç sigortalı olduğu için 17 yıl daha geç emekli oldu. Emeklilikte erken planlama, hayatın en büyük sigortasıdır” dedi.

EKSİK PLANLAMANIN BEDELİ AĞIR

Uzmanlar, birçok vatandaşın emeklilik sürecini hala “duyduklarına göre” planladığını belirtiyor. Ancak SGK sisteminde yapılan değişikliklerle birlikte, artık her kişinin emeklilik tarihi kendi sigorta başlangıcına ve prim gününe göre farklılık gösteriyor.

EMEKLİLİĞİN 4 KURALINI UNUTMAYIN

Karakaş’a göre yeni dönemde emekliliği belirleyen 4 temel faktör bulunuyor:

Yaş sınırı: Emekliliğin en kritik belirleyicisi.

Prim gün sayısı: Yüksek prim, avantajlı emeklilik anlamına geliyor.

Sigortalılık süresi: Ne kadar erken girilirse, o kadar kazanç sağlanıyor.

Kazanılan maaş: Yüksek kazanç, doğrudan daha yüksek emekli aylığı demek.

65 YAŞ EMEKLİLİK DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni sistemle birlikte özellikle genç çalışanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e kadar çıkıyor. 30 Nisan 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar mevcut haklarını korurken, bu tarihten sonra işe başlayanlar için sistem tamamen değişti.

Örneğin, 2015’te sigorta girişi yapan bir çalışan, primini 2035’te tamamlarsa 58 yaşında, ancak 2048’de tamamlarsa 65 yaşında emekli olabilecek.

Aynı şekilde, 2024 yılında kendi işini kuran bir esnafın da 65 yaşından önce emekli olması artık mümkün değil.

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, emekli olduktan sonra maaşını alırken aynı zamanda çalışmaya devam edenlerin dönemi de sona eriyor. Artık emekli maaşı alırken çalışmak mümkün olmayacak. Ayrıca, “Son 7 yıl SSK’ya geç, erken emekli olursun” gibi bilinen formüller de yeni sistemde tamamen geçersiz hale geldi.

Karakaş, ailelere ve gençlere seslenerek, “Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras, sağlam bir emeklilik planıdır. Bilgi kirliliğine değil, SGK’nın resmi açıklamalarına güvenin” çağrısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi